Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschter Ausweis bei Grenzkontrolle entdeckt

Neuenburg (ots)

Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Neuenburg am Rhein stellte die Bundespolizei einen gefälschten rumänischen Ausweis sicher und leitete gegen den Mann ein Strafverfahren ein. Am Samstagmittag (01.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Autobahn einen aus Frankreich einreisenden Mann. Der 39-Jährige wies sich zunächst mit einem moldauischen Reisepass aus und gab an, moldauischer Staatsangehöriger zu sein. Zudem legte er eine deutsche Meldebescheinigung vor. Eine anschließende Überprüfung ergab jedoch, dass er in Deutschland als rumänischer Staatsangehöriger gemeldet ist. Auf Nachfrage erklärte der Mann, nicht im Besitz eines rumänischen Reisepasses oder einer rumänischen Identitätskarte zu sein. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben erhärtete sich der Verdacht einer Straftat. Im Rahmen einer Durchsuchung des Fahrzeugs und der mitgeführten Sachen gab der Beschuldigte an, eine gefälschte rumänische Identitätskarte bei sich zu führen. Diese wurde in einer Reisetasche aufgefunden und sichergestellt. Wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren ein. Im Anschluss wiesen die Einsatzkräfte den Mann nach Frankreich zurück

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell