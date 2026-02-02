Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr

Brigachtal (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall am Bahnhof Brigachtal-Klengen.

Am 31. Januar 2026 gegen 19:45 Uhr überfuhr der Regionalexpress (RE2/4738) von Konstanz in Richtung Karlsruhe am Bahnhof Brigachtal-Klengen mehrere Schottersteine, welche auf den Schienenköpfen aufgelegt worden war. Hierbei entstand ein Sachschaden am Zug und den Gleisen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen welche den Vorfall oder verdächtige Personen im genannten Zeitraum am Bahnhof Brigachtal-Klengen beobachtet haben werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer 07628/8059-0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell