PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr

Brigachtal (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall am Bahnhof Brigachtal-Klengen.

Am 31. Januar 2026 gegen 19:45 Uhr überfuhr der Regionalexpress (RE2/4738) von Konstanz in Richtung Karlsruhe am Bahnhof Brigachtal-Klengen mehrere Schottersteine, welche auf den Schienenköpfen aufgelegt worden war. Hierbei entstand ein Sachschaden am Zug und den Gleisen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen welche den Vorfall oder verdächtige Personen im genannten Zeitraum am Bahnhof Brigachtal-Klengen beobachtet haben werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer 07628/8059-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 13:17

    BPOLI-WEIL: Festnahme wegen U-Haftbefehl

    Neuenburg (ots) - Ein 39-Jähriger wurde beim Versuch nach Deutschland einzureisen durch die Bundespolizei festgenommen. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den serbischen Staatsangehörigen am Sonntagabend (01.02.2026) am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:34

    BPOLI-WEIL: Festnahme am Freiburger Hauptbahnhof

    Freiburg (ots) - Ein wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei festgenommen worden. Da er eine Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er für 60 Tage ins Gefängnis. Am frühen Sonntagmorgen (01.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den kubanischen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof in Freiburg. Bei der Überprüfung der ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 14:45

    BPOLI-WEIL: Einreise endet in Auslieferungshaft

    Weil am Rhein (ots) - Ein mit europaweitem Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei festgenommen worden. Er sitzt nun in Auslieferungshaft. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 53-Jährigen in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der portugiesische Staatsangehörige europaweit zur Festnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren