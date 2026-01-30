Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise endet in Auslieferungshaft

Weil am Rhein (ots)

Ein mit europaweitem Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei festgenommen worden. Er sitzt nun in Auslieferungshaft. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 53-Jährigen in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der portugiesische Staatsangehörige europaweit zur Festnahme ausgeschrieben war. Dem Mann wird durch die französische Justiz Rauschgiftkriminalität vorgeworfen. Nach der Festnahme erfolgte die Vorführung bei Gericht. Der 53-Jährige wurde durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort wartet er auf die Entscheidung über seine Auslieferung an Frankreich.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell