PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Freiburger Hauptbahnhof

Freiburg (ots)

Ein wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei festgenommen worden. Da er eine Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er für 60 Tage ins Gefängnis. Am frühen Sonntagmorgen (01.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den kubanischen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof in Freiburg. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 28-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte hatte ein Gericht den Mann im Jahr 2024 zu einer Geldstrafe verurteilt. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 14:45

    BPOLI-WEIL: Einreise endet in Auslieferungshaft

    Weil am Rhein (ots) - Ein mit europaweitem Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei festgenommen worden. Er sitzt nun in Auslieferungshaft. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 53-Jährigen in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der portugiesische Staatsangehörige europaweit zur Festnahme ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:11

    BPOLI-WEIL: Körperverletzung am Bahnhof Müllheim - Tatverdächtiger festgenommen

    Müllheim (Baden) (ots) - Am Bahnhof Müllheim (Baden) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen und später in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden. Freitagnacht (30.01.2026) meldete sich eine Person bei der Landespolizei und gab an, kurz zuvor am Bahnhof Müllheim beleidigt ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 12:00

    BPOLI-WEIL: Illegales Pfefferspray festgestellt

    Weil am Rhein (ots) - Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke, konnte ein illegales Pfefferspray sichergestellt werden. Gegen den Besitzer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein 22-jähriger französischer Staatsangehöriger wurde Donnerstagnacht (29.01.2025) am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke durch die Bundespolizei kontrolliert. Unter dem Beifahrersitz seines Fahrzeugs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren