Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Freiburger Hauptbahnhof

Freiburg (ots)

Ein wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei festgenommen worden. Da er eine Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er für 60 Tage ins Gefängnis. Am frühen Sonntagmorgen (01.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den kubanischen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof in Freiburg. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 28-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte hatte ein Gericht den Mann im Jahr 2024 zu einer Geldstrafe verurteilt. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell