Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen U-Haftbefehl

Neuenburg (ots)

Ein 39-Jähriger wurde beim Versuch nach Deutschland einzureisen durch die Bundespolizei festgenommen. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den serbischen Staatsangehörigen am Sonntagabend (01.02.2026) am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls vorliegt. Zudem lag ein Fahndungsersuchen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls von einer Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung vor. Der Gesuchte wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Nach der Vorführung beim Amtsgericht wurde der 39-Jährige durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

