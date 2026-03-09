Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Polizeibeamten ans Bein getreten

Landau (ots)

Am 09.03.2026 kam es gegen 12:20 Uhr in einem Linienbus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren. Die beiden schubsten sich gegenseitig. Auch sollen Beleidigungen gefallen sein. Nach dem Aussteigen am Busbahnhof Landau sollte die Identität der 20 Jährigen festgestellt werden. Da sie sich der Maßnahme entziehen wollte, musste sie von den eingesetzten Polizeikräften fixiert werden. Dabei trat sie einem Polizeibeamten gegen das Schienbein und schrie lautstark. Der Beamte wurde nicht verletzt. Nach der Feststellung der Personalien wurde die 20 Jährige ihrer Mutter übergeben. Der Vorfall dürfte von zahlreichen Passantinnen und Passanten wahrgenommen worden sein. Gegen beide Beteiligte wurden Strafverfahren eingeleitet.

