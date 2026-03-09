PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Annweiler - Weitere Kontrollen des Durchfahrtsverbot

Annweiler (ots)

Auch in der zweiten Woche der Tunnelsperrung wurden die Kontrollen durch die Polizei Annweiler fortgesetzt. Viele LKW Fahrer konnten am heutigen Tag eine Berechtigung zur Durchfahrt vorzeigen, sodass lediglich 14 LKW Fahrer sanktioniert und zurückgeschickt werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annnweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

