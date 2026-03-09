POL-PDLD: Annweiler - Weitere Kontrollen des Durchfahrtsverbot
Annweiler (ots)
Auch in der zweiten Woche der Tunnelsperrung wurden die Kontrollen durch die Polizei Annweiler fortgesetzt. Viele LKW Fahrer konnten am heutigen Tag eine Berechtigung zur Durchfahrt vorzeigen, sodass lediglich 14 LKW Fahrer sanktioniert und zurückgeschickt werden mussten.
