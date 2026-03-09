POL-PDLD: Annweiler - Weitere Kontrollen des Durchfahrtsverbot

Siebeldingen (ots) - Seit Sonntag, 08.03.2026, wird ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Sie verließ die elterliche Wohnung in der Zeit von 11:00 - 14:00 Uhr und seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Zuletzt wurde sie gegen 11:00 Uhr in Siebeldingen gesehen. Das Mädchen hat Bezüge in die Großstädte Frankfurt und Köln. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass sie sich dort aufhält. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, ...

