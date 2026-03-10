Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim/L509 - Fahrschüler abgedrängt - Zeugen gesucht

Ilbesheim/L509 (ots)

Am 09.03.2026 befuhr gegen 19:19 Uhr ein 19 jähriger Motorradfahrschüler die L509 in Fahrtrichtung Klingenmünster. Hinter ihm fuhr sein 52 jähriger Fahrlehrer. Kurz nach der Winzergenossenschaft wurden beide von einem Fahrer eines Hyundai i30 überholt. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Hyundai Fahrer nach rechts einscheren, als er sich auf Höhe des Fahrschülers befand. Um eine Kollision mit dem Pkw Hyundai zu vermeiden, lenkte der 19 Jährige sein Motorrad nach rechts in den Grünstreifen. Dort kam er zu Fall und verletzte sich. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand kein Sachschaden. Der Fahrer des Hyundai entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 287 0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

