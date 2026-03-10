POL-PDLD: Rinnthal/Annweiler/B10 - Kontrolle Durchfahrverbot
Rinnthal/Annweiler/B10 (ots)
Anlässlich der Tunnelsperrung führten Kräfte der Polizeiinspektion Landau in der Zeit vom 10.03.2026, 00:45 Uhr bis 02:20 Uhr, Kontrollen des bekannten Durchfahrverbots für Lkw über 7,5 t auf der B10 durch. Bei geringem Verkehrsaufkommen konnten fünf Lkw einer Kontrolle unterzogen werden. Drei Fahrer waren berechtigt, die Strecke zu befahren. Zwei Lkw Fahrer konnten keine Berechtigung vorweisen. Diese wurden sanktioniert und zur Umkehr aufgefordert.
