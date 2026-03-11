PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kontrolle an Busbahnhof

Germersheim (ots)

Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim am Busbahnhof Verkehrskontrollen durch. Dabei wurde insbesondere das dortige Durchfahrtsverbot und das Verhalten der sogenannten "Elterntaxis" geprüft. Insgesamt drei Autofahrer fuhren in den verbotenen Bereich ein und mussten auf das Durchfahrtsverbot hingewiesen werden. Weitere Kontrollen zur "Abholzeit" sind geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07244 958 1602
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

