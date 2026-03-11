POL-PDLD: Germersheim - Kontrolle an Busbahnhof
Germersheim (ots)
Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim am Busbahnhof Verkehrskontrollen durch. Dabei wurde insbesondere das dortige Durchfahrtsverbot und das Verhalten der sogenannten "Elterntaxis" geprüft. Insgesamt drei Autofahrer fuhren in den verbotenen Bereich ein und mussten auf das Durchfahrtsverbot hingewiesen werden. Weitere Kontrollen zur "Abholzeit" sind geplant.
