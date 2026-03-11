POL-PDLD: Germersheim - Kontrolle an Busbahnhof

Rinnthal/Annweiler/B10 (ots) - Anlässlich der Tunnelsperrung führten Kräfte der Polizeiinspektion Landau in der Zeit vom 10.03.2026, 00:45 Uhr bis 02:20 Uhr, Kontrollen des bekannten Durchfahrverbots für Lkw über 7,5 t auf der B10 durch. Bei geringem Verkehrsaufkommen konnten fünf Lkw einer Kontrolle unterzogen werden. Drei Fahrer waren berechtigt, die Strecke zu befahren. Zwei Lkw Fahrer konnten keine ...

