Bundespolizeidirektion München: Haftbefehl bei Grenzkontrolle in Waidhaus vollstreckt - 19-Jähriger flüchtet über Autobahn

Waidhaus - Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus nahmen am Samstag, dem 24. Mai 2025, im Rahmen der Grenzkontrollen einen per Haftbefehl gesuchten 19-jährigen Deutschen fest.

Die Einsatzkräfte überprüften den jungen Mann bei der Einreise nach Deutschland. Dabei stellten sie fest, dass das Amtsgericht Bruchsal einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Das Gericht hatte ihn im Februar 2024 wegen Diebstahls zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der 19-Jährige befand sich zwischenzeitlich auf freiem Fuß. Laut Urteil hätte er seine verbleibende Haftzeit von 458 Tagen spätestens bis zum 20. März 2025 in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal antreten müssen. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, reagierte das Amtsgericht mit einem Haftbefehl. Bei der Kontrolle reiste der Gesuchte gemeinsam mit seiner Mutter. Nach der Festnahme zeigte sich der flüchtige Straftäter zunächst ruhig. Während der Durchsuchung entdeckten die Beamten jedoch einen verbotenen Schlagring in seiner Jacke. Als die Bundespolizisten ihn in die Justizvollzugsanstalt Weiden bringen wollten, riss er sich los und flüchtete zu Fuß über die Fahrbahnen der Autobahn A6. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, überquerten ebenfalls die Autobahn und konnten den Flüchtigen kurze Zeit später erneut festnehmen. Dabei verletzte sich ein Beamter leicht. Gegen den 19-Jährigen leitete die Bundespolizei nun zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Anschließend brachten die Bundespolizisten ihn in die Justizvollzugsanstalt Weiden. Dort verbüßt er nun seine Restjugendstrafe.

