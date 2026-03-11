Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Zentrum - Von der Fahrbahn abgekommen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (10.03.2026, 22 Uhr) erlitt ein 25 Jahre alter Autofahrer aus dem Raum Landau Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann kam von der L509 und wollte vom Autozubringer auf die A65 in Richtung Karlsruhe auffahren, als er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden; das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

