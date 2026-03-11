PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Zentrum - Von der Fahrbahn abgekommen

POL-PDLD: A65/AS LD-Zentrum - Von der Fahrbahn abgekommen
  • Bild-Infos
  • Download

A65/AS LD-Zentrum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (10.03.2026, 22 Uhr) erlitt ein 25 Jahre alter Autofahrer aus dem Raum Landau Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann kam von der L509 und wollte vom Autozubringer auf die A65 in Richtung Karlsruhe auffahren, als er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden; das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 09:37

    POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

    Siebeldingen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 09.03.2026 LINK zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6231907 Die am 09.03.2026 als vermisst gemeldete 13-Jährige konnte wohlbehalten aufgegriffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 09:30

    POL-PDLD: Germersheim - Kontrolle an Busbahnhof

    Germersheim (ots) - Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim am Busbahnhof Verkehrskontrollen durch. Dabei wurde insbesondere das dortige Durchfahrtsverbot und das Verhalten der sogenannten "Elterntaxis" geprüft. Insgesamt drei Autofahrer fuhren in den verbotenen Bereich ein und mussten auf das Durchfahrtsverbot hingewiesen werden. Weitere Kontrollen zur "Abholzeit" sind geplant. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 16:29

    POL-PDLD: Annweiler - Kontrolle Durchfahrtsverbot

    Annweiler (ots) - Am 10.03.2026 wurden mit Unterstützung des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (Bereitschaftspolizei), innerhalb von fünf Stunden etwas über 100 LKW auf der B10 bei Rinnthal und in Annweiler kontrolliert. Fast die Hälfte davon wurde zurück auf die überörtliche Umleitungsstrecke gelenkt. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler Telefon: 06346-96460 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren