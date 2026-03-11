PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Handtaschendiebstahl in Buslinie 543

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am Montag, 8. März gegen 14:15h wurde einer 78-jährigen Frau in einem Bus der Linie 543 ihre schwarze Handtasche entwendet. Die Geschädigte hatte an der Haltestelle "Schweigen Grenze" ihren Platz verlassen, um einer Rollstuhlfahrerin beim Aussteigen zu helfen. Als sie an ihren Platz zurückkam, war die Tasche verschwunden und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Personen, welche Hinweise zum Verbleib der Tasche oder einem möglichen Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

