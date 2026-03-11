Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Rheinzabern (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10./11.03.2026) kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern. Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Hieraus wurden diverse Zigaretten und Bargeld entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen, die in der Nacht oder bereits davor verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Landau unter 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de zu melden.

