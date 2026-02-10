Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 09.02.2026 kam es gegen 18:10 Uhr auf der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Eine 21-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem VW Golf die Weinstraße Süd aus Richtung Wachen-heim an der Weinstraße kommend in Fahrtrichtung Amtsplatz. Dort fuhr sie an einem auf der rechten Radspur fahrenden Radfahrer vorbei. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Weinstraße Süd in entgegengesetzter Richtung und passierte dort ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Hierbei hielt der unbekannte Fahrer den erforderlichen Seitenabstand zum entgegenkommenden Fahrzeug nicht ein und touchierte vermutlich mit seinem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel des VW der Geschädigten.

An dem VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zum flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich möglicherweise um einen weißen Pkw gehandelt haben könnte.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell