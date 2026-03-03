PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschädigung von Strohballen

Friedelshausen (ots)

In der Zeit vom 01.03.2026 12.00 Uhr bis 02.03.2026 10.00 Uhr wurden auf einer Freifläche bei Friedelshausen 30 Siloballen beschädigt. Bei den Strohballen wurde die Kunststofffolie aufgeschnitten. Es entstand hierdurch ein Schaden von ca. 1000,00 Euro. Zeugen zum Sachverhalt melden sich bitte bei der Polizei Meiningen unter der Telefonnummer 03693/591-0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 09:21

    LPI-SHL: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

    Römhild (ots) - Gegen 07:00 Uhr ereignete sich am 02.03.2026 in der Bahnhofstraße in Römhild ein Verkehrsunfall zwischen einem Ford Tourneo und einem VW Golf. Der Fahrer des VW Golf wollte nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Ford. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachdachaden. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:20

    LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Schleusingen

    Schleusingen (ots) - Am 02.03.2026 gegen 14:30 Uhr kam es in der Straße Am Ansbach in Schleusingen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine Fahrzeugführerin beabsichtigte, mit ihrem PKW aus einer Parklücke auszuparken und übersah dabei ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestelltes Fahrzeug. In der Folge kam es zur Kollision, wobei das andere Fahrzeug mit der Anhängerkupplung berührt wurde. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren