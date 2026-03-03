LPI-SHL: Beschädigung von Strohballen
Friedelshausen (ots)
In der Zeit vom 01.03.2026 12.00 Uhr bis 02.03.2026 10.00 Uhr wurden auf einer Freifläche bei Friedelshausen 30 Siloballen beschädigt. Bei den Strohballen wurde die Kunststofffolie aufgeschnitten. Es entstand hierdurch ein Schaden von ca. 1000,00 Euro. Zeugen zum Sachverhalt melden sich bitte bei der Polizei Meiningen unter der Telefonnummer 03693/591-0.
