Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim /Leimersheim - Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim /Leimersheim (ots)

Die Polizei Germersheim führte gestern insgesamt drei Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Straße am Unkenfunk kam es erfreulicherweise zu keinen Verstößen. In der Sondernheimer Straße waren insgesamt drei Autofahrer zu schnell. Zudem hatte einer sein Handy während der Fahrt am Ohr. Auch ein E Scooter Fahrer ohne gültigen Versicherungsschutz wurde dort kontrolliert. Bei der Kontrolle in der Mühlstraße in Leimersheim waren insgesamt zehn Autofahrer zu schnell unterwegs.

