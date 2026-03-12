POL-PDLD: Edenkoben - Lkw-Fahrer fährt Schlangenlinien

Polizeidirektion Landau

Gestern Abend (11.03.2026) kam es gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall, da ein 45-jähriger Lkw-Fahrer in Schlangenlinien auf der L 512 zwischen Maikammer und Edenkoben unterwegs war. Zudem schnitt der Fahrer mehrfach die Kurven. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit entschied sich ein nachfolgender 23-jähriger Autofahrer, den Transporter zu überholen. Hierbei kam es zur Kollision, wobei der Pkw an der Beifahrerseite beschädigt wurde. Bei der Unfallaufnahme wurden die Beamten stutzig: Trotz eines Alkohol-Schnelltests von lediglich 0,1 Promille wirkte der Unfallverursacher nervös, weshalb weitere Tests durchgeführt wurden. Da der Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum bestand, wurde er für eine Blutprobe mit auf die Dienststelle genommen. Die Ermittlungen laufen.

