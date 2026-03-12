Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Gestohlene Fahrräder sichergestellt

Landau (ots)

Am Dienstag, den 11. März 2026, wurden gegen 15:00 Uhr zwei Personen im Alter von 39 und 20 Jahren im Bereich des Ostparks in Landau durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass die von den beiden mitgeführten Fahrräder zur Fahndung ausgeschrieben waren. Die Ausschreibungen standen im Zusammenhang mit einem zuvor gemeldeten Diebstahl. Die Fahrräder wurden daraufhin sichergestellt. Die beiden Personen werden sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen.

