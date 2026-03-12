Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung am Haltepunkt Dresden-Strehlen - Trümmer im Gleisbereich

Dresden (ots)

DRESDEN, 12. März 2026 - Die Bundespolizeiinspektion Dresden sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich in der vergangenen Nacht am Haltepunkt Dresden-Strehlen ereignet hat. Bislang unbekannte Täter richteten massiven Sachschaden an der Infrastruktur an und gefährdeten durch Trümmerteile im Gleis den Bahnverkehr.

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:29 Uhr, meldete der Triebfahrzeugführer einer durchfahrenden Zugeinheit über die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn Gegenstände auf dem Bahnsteig sowie im Gleisbereich des Haltepunktes Strehlen.

Nach bisherigen Ermittlungen zerstörten die Täter insgesamt elf Glasscheiben im Bereich des Bahnsteigaufgangs. Zudem wurde ein bereits im Vorfeld beschädigter Fahrkartenautomat weiter beschädigt und dazugehöriges Sicherungsmaterial entfernt. Die Unbekannten rissen zudem etwa zwei Meter eines PVC-Kabelkanals von einem Stahlträger und verteilten die Trümmer großflächig auf dem Bahnsteig sowie teilweise im Gleisbereich.

Die Beamten beräumten umgehend die gefährlichen Gegenstände aus dem Gleisbereich, um den weiteren Bahnbetrieb zu gewährleisten. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftaten:

Wer hat in der Nacht vom 11. auf den 12. März 2026, insbesondere im Zeitraum zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr, verdächtige Personen am Haltepunkt Dresden-Strehlen oder im unmittelbaren Umfeld beobachtet?

Wer kann Angaben zu Fluchtrichtungen oder eventuell genutzten Fahrzeugen machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 81 50 20 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell