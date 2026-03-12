PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Kontrollen aufgrund der Tunnelsperrung

POL-PDLD: Annweiler - Kontrollen aufgrund der Tunnelsperrung
  • Bild-Infos
  • Download

Annweiler (ots)

Am 11.03.2026 und 12.03.2026 wurden aufgrund Bürgerbegehren mehrere Geschwindigkeitskontrollen an der Umleitungsstrecke durchgeführt. Unter anderem wurde zur Nachtzeit der Verkehr in Rinnthal kontrolliert. Von den 30 gemessenen Fahrzeugen überschritt lediglich ein Verkehrsteilnehmer die 30km/h und befuhr die Strecke mit 49 km/h.

Am 12.03.2026 wurde in Annweiler, im Bereich Burgenring, am dortigen Kindergarten, die Geschwindigkeit überwacht. Zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr wurden 36 Fahrzeuge gemessen und zwei Fahrzeugführer beanstandet. Hier war die Schnellste mit 42 km/h unterwegs.

Eine weitere Kontrolle fand am 12.03.2026 von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Queichhambach statt. Hier wurden durch die Zentralen Verkehrsdienste 548 Fahrzeuge gemessen und 128 beanstandet. Der Schnellste fuhr mit 56km/h am Blitzer vorbei.

Neben den Verkehrskontrollen fanden auch wieder Kontrollen zur Überwachung des Durchfahrtsverkehr statt. Hierbei wurden an 74 LKW kontrolliert und 34 sanktioniert und zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 13:14

    POL-PDLD: Landau - Trunkenheit im Verkehr

    Landau (ots) - Am Donnerstag, den 12. März 2026, wurde um 00:38 Uhr ein 34-jähriger VW-Fahrer in der Eichbornstraße in Landau durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer wies einen Wert von 1,12 Promille auf. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann wurde ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 13:12

    POL-PDLD: Landau - Gestohlene Fahrräder sichergestellt

    Landau (ots) - Am Dienstag, den 11. März 2026, wurden gegen 15:00 Uhr zwei Personen im Alter von 39 und 20 Jahren im Bereich des Ostparks in Landau durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass die von den beiden mitgeführten Fahrräder zur Fahndung ausgeschrieben waren. Die Ausschreibungen standen im Zusammenhang mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren