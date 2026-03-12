Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Kontrollen aufgrund der Tunnelsperrung

Annweiler (ots)

Am 11.03.2026 und 12.03.2026 wurden aufgrund Bürgerbegehren mehrere Geschwindigkeitskontrollen an der Umleitungsstrecke durchgeführt. Unter anderem wurde zur Nachtzeit der Verkehr in Rinnthal kontrolliert. Von den 30 gemessenen Fahrzeugen überschritt lediglich ein Verkehrsteilnehmer die 30km/h und befuhr die Strecke mit 49 km/h.

Am 12.03.2026 wurde in Annweiler, im Bereich Burgenring, am dortigen Kindergarten, die Geschwindigkeit überwacht. Zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr wurden 36 Fahrzeuge gemessen und zwei Fahrzeugführer beanstandet. Hier war die Schnellste mit 42 km/h unterwegs.

Eine weitere Kontrolle fand am 12.03.2026 von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Queichhambach statt. Hier wurden durch die Zentralen Verkehrsdienste 548 Fahrzeuge gemessen und 128 beanstandet. Der Schnellste fuhr mit 56km/h am Blitzer vorbei.

Neben den Verkehrskontrollen fanden auch wieder Kontrollen zur Überwachung des Durchfahrtsverkehr statt. Hierbei wurden an 74 LKW kontrolliert und 34 sanktioniert und zurückgewiesen.

