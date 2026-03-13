PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Temporäre Überwachung des Durchfahrtsverbots für LKW auf der B10 mittels Enforcement-Trailer

Annweiler (ots)

Die Bundesstraße 10 ist eine wichtige West-Ost-Achse im Transitverkehr zwischen Landau und Pirmasens. Laut Messungen des LBM befuhren täglich 18.000 Fahrzeuge, davon 4.000 LKW (und -ähnliche Fahrzeuge) die B10.

In der Zeit von 28.02.2026 bis zum 17.05.2026 ist die B 10 von der Anschlussstelle Rinnthal / B 48 bis zur Anschlussstelle Annweiler-Ost wegen Arbeiten an der Brand- und Videoanlage in der Tunnelgruppe Annweiler voll gesperrt. Die Tunnelgruppe umfasst den Kostenfelstunnel, den Staufertunnel, den Löwenherztunnel und dem Barbarossatunnel.

Die örtliche Umleitungsstrecke für alle Fahrzeuge führt von der Anschlussstelle Rinnthal / B 48 bis zur Anschlussstelle Annweiler-Ost durch Rinnthal, Annweiler-Sarnstall und Annweiler.

Zur Entlastung der örtlichen Umleitungsstrecke ist mit Ausnahme des Anliegerverkehrs das Befahren der B 10 für LKW über 7,5t verboten. Die Einhaltung des Durchfahrtverbotes kontrolliert die Polizei regelmäßig täglich. Fahrzeugführer, die sich nicht an das Durchfahrtsverbot halten, müssen mit einem Bußgeld von 100 Euro rechnen und werden konsequent zurückgewiesen. Die Anzahl der hierbei festgestellten Verstöße (Stand bis zum 12.03.2026: 758 überprüfte LKW, 419 Zurückweisungen) zeigt, dass sich trotz der Kontrollen immer noch viele LKW-Fahrer nicht an die Verkehrsregelung halten.

Um die Einhaltung noch effektiver zu überwachen, wird das Durchfahrtverbot ab kommender Woche testweise mittels eines stationär aufgestellten Enforcement-Trailers rund um die Uhr automatisiert überwacht. Die automatisierte Überwachung ist zunächst auf den Zeitraum zwischen Dienstag (17.03.2026) und Donnerstag (19.03.2026) beschränkt. In diesem Zeitraum wird jeder LKW, der die Umleitungsstrecke befährt, unabhängig von der Geschwindigkeit durch den Trailer aufgezeichnet. Anschließend wird durch die Zentrale Bußgeldstelle überprüft, ob eine Genehmigung zum Befahren der Strecke vorlag. Sollte dies nicht der Fall sein, wird das oben genannte Bußgeld fällig.

Neben den automatisierten Kontrollen wird die Polizei auch weiterhin vor Ort präsent sein.

Von dieser dauerhaften Überwachung verspricht sich die Polizei, dass die Verstöße gegen das Durchfahrtverbot deutlich zurückgehen. Insofern raten wir jedem LKW-Fahrer, die vorgesehene Umleitung für LKW über die A6 zu nutzen. Weitere Informationen zum Umfang der Sperrung finden Sie in der Pressemeldung des Landesbetriebs Mobilität unter https://lbm.rlp.de/service/presse-aktuelles/detail/vorankuendigung-b-10-tunnelgruppe-bei-annweiler-vollsperrung-ab-27-februar-aufgrund-umfangreicher-instandsetzungs-und-wartungsarbeiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Thomas Sewohl
Telefon: 06341-287-1012
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 13:14

    POL-PDLD: Landau - Trunkenheit im Verkehr

    Landau (ots) - Am Donnerstag, den 12. März 2026, wurde um 00:38 Uhr ein 34-jähriger VW-Fahrer in der Eichbornstraße in Landau durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer wies einen Wert von 1,12 Promille auf. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann wurde ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 13:12

    POL-PDLD: Landau - Gestohlene Fahrräder sichergestellt

    Landau (ots) - Am Dienstag, den 11. März 2026, wurden gegen 15:00 Uhr zwei Personen im Alter von 39 und 20 Jahren im Bereich des Ostparks in Landau durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass die von den beiden mitgeführten Fahrräder zur Fahndung ausgeschrieben waren. Die Ausschreibungen standen im Zusammenhang mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren