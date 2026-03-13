PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Kontrollen zur Einhaltung des Lkw-Durchfahrtsverbots auf der B10

  • Bild-Infos
  • Download

B10/AS LD-Nord (ots)

Von Donnerstag (12.03.2026) auf Freitag (13.03.2026) wurden im Bereich der A65 (AS LD-Nord) und der B10 14 Lkw-Fahrer überprüft. Während zehn Sattelkraftfahrzeuge berechtigt auf der B10 unterwegs waren, mussten vier Fahrer wenden, da sie keine erforderliche Ausnahmegenehmigung vorweisen konnten. Gegen zwei wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei den beiden anderen Fahrern musste eine Sicherheitsleistung einbehalten werden. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

Seit dem 27.02.2026, 19:00 Uhr, und voraussichtlich noch bis zum 17.05.2026 ist die B10 zwischen den Anschlussstellen Rinnthal/B48 und Annweiler-Ost wegen Tunnelarbeiten voll gesperrt. Die örtliche Umleitung führt durch Rinnthal, Annweiler-Sarnstall und Annweiler. Zur Entlastung dieser Strecke ist die Durchfahrt auf der B10 für Lkw über 7,5 t - mit Ausnahme des Anliegerverkehrs - untersagt. Für den übrigen Fahrzeugverkehr bestehen keine Einschränkungen.

