Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Unfallflucht
Neustadt/Weinstraße (ots)
Im Zeitraum vom Abend des 01.03.2026 bis zum Mittag des 02.03.2026 beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen in der Dr.-Siebenpfeiffer-Straße, Neustadt, abgestellten weißen Skoda Octavia und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.
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