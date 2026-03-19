POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 19.03.2026 um 11:00 Uhr wurde ein 50-Jähriger aus Ludwigshafen mit einem Transporter in der Ludwigstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Amfetamin und THC steht. Ferner konnte ausgehend von dem Ludwigshafener starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest zeigte einen Wert von ...

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