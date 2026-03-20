Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl an der "Zementpacker-Statue" in Hemmoor - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag (16./17.03.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter die Messingplatte an der "Zementpacker-Statue", welche am Rathaus in Hemmoor aufgestellt ist. Die Platte wurde vermutlich mittels Trennschleifer entfernt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04706 9480) zu melden.

Die Statue war vor wenigen Jahren von Metalldieben entwendet und zerstückelt worden, tauchte aber später bei einem Recyclinghof wieder auf. Die Rekunstruktion war erst im letzten Jahr offiziell am Rathaus in Hemmoor präsentiert worden.

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