Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Dieseldiebstähle an Baumaschinen in Oxstedt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Oxstedt. In mehreren Nächsten in Folge, von Montag bis Donnerstag,entwendeten bislang unbekannte Täter jeweils mehrere hundert Liter Dieseltreibstoff von mehreren Baumaschinen, welche an den Sandkuhlen an der Straße Hohe Lieth in Oxstedt abgestellt waren.

Für den Abtransport wurde mindestens ein Fahrzeug verwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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