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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Von Hund gebissen - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Von Hund gebissen

Am Freitag, 20.03.26, gegen 9:50 Uhr, wurde eine Frau in der Vorderen Schmiedgasse, auf Höhe eines dortigen Hotels, von einem schwarzen Hund, vermutlich ein Labrador, in den Arm gebissen. Der Hund hatte auffällige weiße Fellflecken an den Lefzen. Der männliche Hundeführer war etwa 50-60 Jahre alt, sehr schlank und ca. 185cm groß. Er hatte lange, grau-weiße Haare. Der Mann war mit einem langen, beigefarbenen Mantel bekleidet und trug einen beigefarbenen Schlapphut. Zudem war er bekleidet mit einer rot/orangefarbenen Hose mit Gummizügen an den Beinen. Hinweise auf den Hundeführer erbittet die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Aalen unter der Telefonnummer 07181 994430

Ellwangen /Haisterhofen: Vorfahrt missachtet

Ein 61-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 5:50 Uhr, die L1029 von Haisterhofen in Richtung Röhlingen. Als er in den Einmündungsbereich der K3318 abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 52-jährigen BMW-Fahrers und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Durch den Anprall wurde der Fiat abgewiesen, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam im Straßengraben zum Stehen. Der BMW prallte gegen eine Leitplanke und kam dort zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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