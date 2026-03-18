PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verfolgungsfahrt in Nienburg - 15-jähriger Rollerfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Nienburg/Rohrsen (ots)

(Thi) Am Dienstag, den 17.03.2026, kam es im Stadtgebiet Nienburg zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem sich ein 15-jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle entzogen hatte.

Gegen 16:58 Uhr wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung im Kräher Weg, in Höhe des Ortseingangs, auf einen Motorroller mit Versicherungskennzeichen aufmerksam, auf dem sich neben dem Fahrer auch ein Sozius befand. Die eingesetzten Beamten entschlossen sich daraufhin, eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt fort. Im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße / Sorenkamp versuchte der Funkstreifenwagen unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn, neben den Roller zu fahren und diesen anzuhalten. Dabei kam es zu einem leichten seitlichen Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen. Am Funkstreifenwagen entstand hierbei geringer Sachschaden im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort und entzog sich zunächst dem Sichtkontakt.

Im weiteren Verlauf konnte der Roller durch eine weitere Streifenwagenbesatzung im Bereich Sorenkamp erneut gesichtet werden. Auch hier ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale, sodass es zu einer Verfolgungsfahrt durch das Stadtgebiet kam. Der Beschuldigte erreichte dabei zeitweise Geschwindigkeiten von schätzungsweise 80 bis 100 km/h. Konkrete Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer wurden nach derzeitigem Stand nicht festgestellt.

Nachdem der Sichtkontakt erneut verloren gegangen war, wurde der Motorroller schließlich in Rohrsen abgestellt aufgefunden. Ein unabhängiger Zeuge hatte das Abstellen des Fahrzeugs beobachtet.

Im Nahbereich konnte der 15-jährige Beschuldigte an seiner Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert werden.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Motorroller sowie der Führerschein wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 10:40

    POL-NI: Nendorf - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

    Nendorf (ots) - (KEM) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall vom Samstagnachmittag gegen 15.48 Uhr in Nendorf geben können. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der 41-jähriger Fahrer eines mit vier Personen besetzten Renaults an der Hauptstraße in Höhe Hausnummer 69 nach links auf ein Grundstück abzubiegen, als ihn ein nachfolgender Volvo überholte und die PKW ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 10:20

    POL-NI: Hämelhausen/Eystrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Hämelhausen/Eystrup (ots) - (KEM) Einsatzkräfte der Polizei Hoya kontrollierten am Dienstagnachmittag, den 17.03.2026, direkt hintereinander zwei Fahrzeugführer, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Gegen 15.20 Uhr führten sie eine Kontrolle in Hämelhausen Am Eichhof durch. Der 47-jährige VW-Fahrer konnte keine erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen. Gegen 16.00 Uhr folgte eine Verkehrskontrolle an ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 10:04

    POL-NI: Nienburg - Diebstähle aus PKW - Zeugenaufruf und Präventionshinweise

    Nienburg (ots) - (KEM) Am Dienstag, den 17.03.2026, ereigneten sich mehrere Diebstähle aus PKW. Zwischen ca. 7.15 und 16.30 Uhr war ein schwarzer Volvo V40, der an der Uhrlaubstraße geparkt war, tatbetroffen. Der Volvo war linksseitig am Straßenrand in Fahrtrichtung Friedrichstraße geparkt. Unbekannte Täter schlugen die rechte, der Straße zugewandten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren