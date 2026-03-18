Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verfolgungsfahrt in Nienburg - 15-jähriger Rollerfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Nienburg/Rohrsen (ots)

(Thi) Am Dienstag, den 17.03.2026, kam es im Stadtgebiet Nienburg zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem sich ein 15-jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle entzogen hatte.

Gegen 16:58 Uhr wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung im Kräher Weg, in Höhe des Ortseingangs, auf einen Motorroller mit Versicherungskennzeichen aufmerksam, auf dem sich neben dem Fahrer auch ein Sozius befand. Die eingesetzten Beamten entschlossen sich daraufhin, eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt fort. Im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße / Sorenkamp versuchte der Funkstreifenwagen unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn, neben den Roller zu fahren und diesen anzuhalten. Dabei kam es zu einem leichten seitlichen Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen. Am Funkstreifenwagen entstand hierbei geringer Sachschaden im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort und entzog sich zunächst dem Sichtkontakt.

Im weiteren Verlauf konnte der Roller durch eine weitere Streifenwagenbesatzung im Bereich Sorenkamp erneut gesichtet werden. Auch hier ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale, sodass es zu einer Verfolgungsfahrt durch das Stadtgebiet kam. Der Beschuldigte erreichte dabei zeitweise Geschwindigkeiten von schätzungsweise 80 bis 100 km/h. Konkrete Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer wurden nach derzeitigem Stand nicht festgestellt.

Nachdem der Sichtkontakt erneut verloren gegangen war, wurde der Motorroller schließlich in Rohrsen abgestellt aufgefunden. Ein unabhängiger Zeuge hatte das Abstellen des Fahrzeugs beobachtet.

Im Nahbereich konnte der 15-jährige Beschuldigte an seiner Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert werden.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Motorroller sowie der Führerschein wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell