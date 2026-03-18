Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hämelhausen/Eystrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hämelhausen/Eystrup (ots)

(KEM) Einsatzkräfte der Polizei Hoya kontrollierten am Dienstagnachmittag, den 17.03.2026, direkt hintereinander zwei Fahrzeugführer, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren.

Gegen 15.20 Uhr führten sie eine Kontrolle in Hämelhausen Am Eichhof durch. Der 47-jährige VW-Fahrer konnte keine erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen. Gegen 16.00 Uhr folgte eine Verkehrskontrolle an der Bäckerstraße in Eystrup. Auch hier war der 64-jährige Honda-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Den beiden Männern aus der SG Grafschaft Hoya wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wurden zudem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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