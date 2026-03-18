Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Diebstähle aus PKW - Zeugenaufruf und Präventionshinweise

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 17.03.2026, ereigneten sich mehrere Diebstähle aus PKW.

Zwischen ca. 7.15 und 16.30 Uhr war ein schwarzer Volvo V40, der an der Uhrlaubstraße geparkt war, tatbetroffen. Der Volvo war linksseitig am Straßenrand in Fahrtrichtung Friedrichstraße geparkt. Unbekannte Täter schlugen die rechte, der Straße zugewandten, Seitenscheibe ein und entwendeten eine Bauchtasche vom Beifahrersitz.

In der Zeit von 14 bis 16.06 Uhr zerschlugen Unbekannte die linke Seitenscheibe eines schwarzen VW Passat, der an der Schumannstraße Höhe Triemerstraße auf einem Grundstück geparkt war, und entwendeten daraus eine Handtasche.

Im Parkhaus am Bahnhof waren ebenfalls drei PKW betroffen. Zwischen 00.01 Uhr und 6.11 Uhr wurden die Scheiben von zwei VW Golf und einem VW Polo zerstört. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist hier noch nicht bekannt.

Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf eine niedrige dreistellige Summe geschätzt.

Wer in den o.g. Zeiträumen verdächtige Personen an den Tatorten beobachtet hat, oder Hinweise zur Tataufklärung geben kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Nienburg unter der 05021/92120 zu melden.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg weist erneut darauf hin, dass man keine Rucksäcke, Taschen oder Wertgegenstände offen sichtbar in seinem PKW zurücklassen sollte. Technische Sicherungen, wie Diebstahlswarnanlagen mit optischen und/oder akustischen Signalen, können ebenfalls dazu beitragen, Ihr Fahrzeug zu schützen.

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