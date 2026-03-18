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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf

Rinteln (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 17.03.2026, hat ein 29-jähriger Schaumburger Anzeige bei der Polizei Rinteln wegen Sachbeschädigung an seinem Audi TT erstattet.

Am 12.03.2026 stand der Audi von ca. 7:40 Uhr bis 15:00 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz Burgfeldsweide und am 17.03.2026 von ca. 7:40 Uhr bis 15:00 Uhr auf dem Parkplatz hinter der BBS Burgfeldsweide. Unbekannte beschädigten u.a. den Kühlergrill, die Beifahrerscheibe sowie den Türgriff. Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Rinteln unter 05751/96460 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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