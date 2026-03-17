Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw
Rehburg-Loccum (ots)
(Thi) Die Polizei Stolzenau sucht den Verursacher einer Sachbeschädigung, die sich zwischen dem 13.03.2026 19 Uhr und dem 14.03.2026 11 Uhr in Rehburg-Loccum ereignete. Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte die linke Seite eines auf dem Parkstreifen der Heidtorstraße abgestellten BMWs und ritzte ein Z auf die Motorhaube. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.
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