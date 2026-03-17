PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw

Rehburg-Loccum (ots)

(Thi) Die Polizei Stolzenau sucht den Verursacher einer Sachbeschädigung, die sich zwischen dem 13.03.2026 19 Uhr und dem 14.03.2026 11 Uhr in Rehburg-Loccum ereignete. Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte die linke Seite eines auf dem Parkstreifen der Heidtorstraße abgestellten BMWs und ritzte ein Z auf die Motorhaube. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 12:18

    POL-NI: Nienburg/Rodewald - Gestohlenes Fahrrad wiedererkannt

    Nienburg/Rodewald (ots) - (KEM) Erfreuliche Nachrichten für einen 11-jährigen Jungen aus Rodewald: sein Fahrrad, welches vergangene Woche gestohlen wurde, wurde wieder aufgefunden. Ein 16-jähriger Rodewalder hatte das Fahrrad seines Freundes am Sonntagnachmittag in der Nienburger Innenstadt wiedererkannt und umgehend die Polizei verständigt. Er folgte der Person, die mit dem Rad unterwegs war, und teilte der Polizei ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 11:32

    POL-NI: Stadthagen - Unbekannte entwenden hochwertige Werkzeuge aus VW Crafter

    Stadthagen (ots) - (KEM) Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen VW Crafter an der Bahnhofstraße in Stadthagen aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge aus diesem entwendet. Der Crafter stand in der Zeit von Sonntagabend, 21.30 Uhr, bis Montagmorgen, 7.40 Uhr auf einer frei zugänglichen Parkfläche in Höhe der Bahnhofstraße 13. Der ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 10:10

    POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Nienburg (ots) - (KEM) Am Montag, den 16.03.2026, zwischen ca. 9.15 und 9.45 Uhr ereignete sich an der Düsseldorfer Straße in Höhe Hausnummer 7 eine Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter grauer Skoda Suberb wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und links an der Heckschürze beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren