Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw

Rehburg-Loccum (ots)

(Thi) Die Polizei Stolzenau sucht den Verursacher einer Sachbeschädigung, die sich zwischen dem 13.03.2026 19 Uhr und dem 14.03.2026 11 Uhr in Rehburg-Loccum ereignete. Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte die linke Seite eines auf dem Parkstreifen der Heidtorstraße abgestellten BMWs und ritzte ein Z auf die Motorhaube. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

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