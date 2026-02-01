PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am 30.01.2026 zwischen 18:00 -22:00 Uhr kam es in Mayen in der Göbelstr. auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter PKW der Marke Peugeot in der Farbe Blau beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen.

Die Schadenshöhe dürfte dabei im vierstelligen Bereich liegen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Mayen unter Tel. 026518010 oder per E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen Rosengasse 2, 56727 Mayen Telefon: 026518010

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 31.01.2026 – 19:40

    POL-PDMY: Nachtragsmeldung zum Unfall auf der B258

    Mayen, B258 (ots) - Am 31.01.2026 gegen 18:15 Uhr kam es auf der B258 zwischen den Anschlussstellen Mayen und Monreal zu einem Verkehrsunfall. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen hielt ein 51 jähriger Fahrzeugführer aus der VG Vordereifel mit seinem PKW an der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage an der dortigen Baustelle. Ein 35 jähriger Fahrzeugführer aus der VG Vordereifel fuhr dem stehenden Fahrzeug aus ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 18:38

    POL-PDMY: Unfall mit Verletzten B258 zwischen Mayen und Monrealer Dreieck

    Mayen, B258 (ots) - Aktuell befinden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einem Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B258 zwischen der Auffahrt Mayen und dem Monrealer-Dreieck. Wir bitten von Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen PHK Schlüter Telefon: ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 20:10

    POL-PDMY: Erstmeldung - Wohnhausbrand

    Ulmen (ots) - In Ulmen steht aktuell ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Brand. Personen wurden hierbei zum aktuellen Kenntnisstand nicht verletzt. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bahnhofstraße bleibt vorübergehend gesperrt. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlung. Es wird von weiteren Presseanfragen abgesehen, es wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren