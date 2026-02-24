Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert zum Supermarkt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.02.2026 um 20:30 Uhr konnte ein 43-Jähriger mit einem Mercedes Vito in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem Supermarkt. Von dem Fahrer ausgehend konnte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest erbrachte letztlich einen Wert von 1,48 Promille. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben und dem aus Neustadt/W. stammenden Mann eine Blutprobe entnommen. Die Fahrerlaubnis wurde mit dem Zeil der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Nun kommt auf den Neustadter ein Strafverfahren zu. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

