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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Unbekannte entwenden hochwertige Werkzeuge aus VW Crafter

Stadthagen (ots)

(KEM) Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen VW Crafter an der Bahnhofstraße in Stadthagen aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge aus diesem entwendet.

Der Crafter stand in der Zeit von Sonntagabend, 21.30 Uhr, bis Montagmorgen, 7.40 Uhr auf einer frei zugänglichen Parkfläche in Höhe der Bahnhofstraße 13. Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen schweren Diebstahls. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße 13 in Stadthagen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter 05722/98220 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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