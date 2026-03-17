Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(KEM) Am Montagvormittag, den 16.03.2026, zwischen 7.30 und 12.45 Uhr ereignete sich auf dem öffentlichen Parkplatz an der Schulstraße 14 in Rinteln eine Verkehrsunfallflucht.

Ein geparkter schwarzer Mercedes wurde durch eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und an der Stoßstange vorne links beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Der Polizei liegen Hinweise auf einen weißen Ford Kombi vor, der zeitweise neben dem Mercedes geparkt haben soll.

Der Fahrzeugführer sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/96460 in Verbindung zu setzen.

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