Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Montagmorgen, den 16.03.2026, zwischen 8.30 und 8.45 Uhr ereignete sich an der Bahnhofstraße in Stadthagen eine Verkehrsunfallflucht.

Beschädigt wurde ein weißer Toyota, der zur Tatzeit auf einem Parkplatz hinter der Bärenapotheke geparkt wurde. Der Toyota wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und an der hinteren linken Seite verkratzt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Stadthagen unter 05722/98220 entgegen.

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