Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Presseerklärungen der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg zur Polizeilichen Kriminalstatistik für die Landkreise Nienburg und Schaumburg

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Nienburg/Schaumburg (ots)

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg veröffentlicht ihre Presseerklärungen zur Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 für die beiden Landkreise Nienburg und Schaumburg.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ist der Polizeidirektion Göttingen angegliedert und für die Sicherheit der beiden Landkreise Nienburg sowie Schaumburg zuständig. Aufgrund regionaler Unterschiede der Landkreise erfolgt deren getrennte Betrachtung.

Die weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den angehängten landkreisspezifischen Presseerklärungen.

Zitiert werden folgende Funktionstragenden:

- Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen

- Leitender Kriminaldirektor Stefan Schara, Leiter der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

- Polizeidirektor Marcel Bente, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

- Kriminaloberrat Michael Dunker, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

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