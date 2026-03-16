Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Eilsen (ots)

(Thi) Am Sonntag den 15.03.2026 ereignete sich gegen 14:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bückeburger Straße in Bad Eilsen.

Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem Quad die Bückeburger Straße aus Luhden kommend und kam auf Höhe der Bahnhofstraße aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte er sich leicht. Der Schaden am Quad, an der Fahrbahn und am Seitenstreifen wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,74 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Straferfahren eingeleitet.

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