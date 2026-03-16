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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl

Rinteln (ots)

(Thi) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einen Einbruchdiebstahl in den toom-Baumarkt (Breite Straße 16a) in Rinteln.

Bisher unbekannte Täter drangen ein Fenster in den Baumarkt und verschafften sich Zugang zu dem Kassenbereich. Sie entwendeten die Geldkassette aus der Selbstscankasse für Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Die Tat ereignete sich am Sonntag den 15.03.2026 gegen 01:40 Uhr.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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