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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallverursacher gesucht

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht den Verursacher einer Unfallflucht, die sich am 12.03.2026 gegen 15:15 Uhr an der Bahnhofstraße Ecke Verdener Straße in Nienburg ereignete.

Ein 89-Jähriger stand mit seinem Pedelec auf der Bahnhofstr. vor der roten Ampel in Richtung Drakenburger Straße als er von einem anderen Radfahrer angefahren wurde. Dadurch kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eventuell könnte es sich bei dem Unfallverursacher auch um einen E-Scooter-Fahrer gehandelt haben.

Der Unfallverursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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