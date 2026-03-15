Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hohnhorst - Trunkenheitsfahrt

Hohnhorst (ots)

(ps) Am frühen Sonntagmorgen, den 15.03.2026, gegen 02:30 Uhr, haben Beamte der Polizei Bad Nenndorf im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Hohnhorst eine Trunkenheitsfahrt festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest hat bei dem 64-jährigen Führer des Pkw einen Wert von über 1,1 Promille ergeben. Die eingesetzten Beamten haben bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobenentnahme durchführen lassen. Ebenso ist sein Führerschein beschlagnahmt worden.

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