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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hohnhorst - Trunkenheitsfahrt

Hohnhorst (ots)

(ps) Am frühen Sonntagmorgen, den 15.03.2026, gegen 02:30 Uhr, haben Beamte der Polizei Bad Nenndorf im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Hohnhorst eine Trunkenheitsfahrt festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest hat bei dem 64-jährigen Führer des Pkw einen Wert von über 1,1 Promille ergeben. Die eingesetzten Beamten haben bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobenentnahme durchführen lassen. Ebenso ist sein Führerschein beschlagnahmt worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
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Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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