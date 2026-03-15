Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Wiedensahl (ots)

[mue] Am Abend des 14.03.2026 in der Zeit zwischen 21:00 und 22:00 Uhr kam es an der Kreuzung In der Hespe (K43) und der K 44 im Flecken Wiedensahl zu einem Verkehrsunfall. Ein SUV mit Anhänger kam von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Vorfahrtsschild sowie einen Verkehrsleitpfosten. Laut Zeugenaussagen konnte das Unfallfahrzeug vor Eintreffen der Polizei mit einem Traktor geborgen werden und der beteiligte männliche Fahrer war nicht mehr am Unfallort. Der Anhänger des Fahrzeugs sei mit einem Grill und Warmhaltebehältnissen beladen gewesen.

Hinweise zu dem Unfallverursacher werden beim Polizeikommissariat Stadthagen entgegen genommen.

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