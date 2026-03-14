Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodenberg - Einbruch in Bäckerei

Rodenberg (ots)

(ps) In der Nacht von Freitag, den 13.03.2026, auf Samstag, den 14.03.2026, ist es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Langen Straße in Rodenberg gekommen. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Ein Entwendungsschaden liegt jedoch nicht vor.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen, Fahrzeuge oder Personen im Tatortnahbereich festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723/7492-0 zu melden.

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