Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lauenau - Zwei Einbrüche durch offenbar hungrige Täter

Lauenau (ots)

(ps) In der Nacht von Freitag, den 13.03.2026, auf Samstag, den 14.03.2026, ist es in der Coppenbrügger Landstraße und Markstraße in Lauenau zu einem Einbruch in eine Bäckerei bzw. eine Fleischerei gekommen. Der Tatzeitraum kann auf ca. 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr eingegrenzt werden.

Bei dem Einbruch in die Bäckerei liegt kein Entwendungsschaden vor. Jedoch sind bei dem Einbruch in die Fleischerei hochwertige Fleischprodukte entwendet worden.

Die genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen, Fahrzeuge oder Personen im Tatortnahbereich festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723/7492-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell