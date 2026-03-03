Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Räuberischer Diebstahl in Getränkemarkt - Täter flüchtet und versucht Beute an zivile Polizisten zu verkaufen

Unna (ots)

Am Montag (02.03.2026) kam es gegen 18:30 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Getränkemarkt am Ostring.

Eine männliche Person entwendete vier Flaschen hochprozentigen Alkohol aus dem Markt und flüchtete anschließend.

Der Täter wurde im umliegenden Bereich durch Zeugen angesprochen, reagierte aggressiv und versuchte die Zeugen mit den entwendeten Glasflaschen zu schlagen. Dabei wurde niemand verletzt.

Durch hinzugerufene Polizeibeamte wurden Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter eingeleitet. Zivile Beamte konnten ihn anhand einer Personenbeschreibung in der Bahnhofstraße feststellen. Noch bevor die Beamten den Täter ansprechen konnten, versuchte dieser den zivilen Polizisten die zuvor entwendeten Alkoholflaschen zu verkaufen. Er wurde vor Ort vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht.

Es handelt sich um einen 18-jährigen Ukrainer aus Menden. Der Mann soll am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Tatbeute wurde an den Getränkemarkt ausgehändigt.

