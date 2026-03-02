PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Fahrradfahrer fährt in anderen Fahrradfahrer und flüchtet

Kamen (ots)

Am Montag (02.03.2026) wurde gegen 07.35 Uhr ein 12-Jähriger aus Kamen auf seinem Fahrrad an der Lenbachstraße in Kamen-Mitte angefahren.

Der Schüler fuhr an der Feuerwehrwache vorbei, hinein in die Unterführung. Dort sei er dann von vorne von einem anderen, noch unbekannten Fahrradfahrer angefahren worden, der seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der 12-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Der unbekannte Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

   - Männlich
   - Ca. 16 Jahre alt
   - Schlank
   - Blaue Jacke
   - Schwarze Jeanshose und weiße Sneaker
   - Schwarzer Tornister
   - Das E-Bike war silber-grau

Hinweise, die zum gesuchten Fahrradfahrer führen, bitte an die Polizei in Kamen: 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

