POL-UN: Kamen - Fahrradfahrer fährt in anderen Fahrradfahrer und flüchtet
Kamen (ots)
Am Montag (02.03.2026) wurde gegen 07.35 Uhr ein 12-Jähriger aus Kamen auf seinem Fahrrad an der Lenbachstraße in Kamen-Mitte angefahren.
Der Schüler fuhr an der Feuerwehrwache vorbei, hinein in die Unterführung. Dort sei er dann von vorne von einem anderen, noch unbekannten Fahrradfahrer angefahren worden, der seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der 12-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.
Der unbekannte Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:
- Männlich - Ca. 16 Jahre alt - Schlank - Blaue Jacke - Schwarze Jeanshose und weiße Sneaker - Schwarzer Tornister - Das E-Bike war silber-grau
Hinweise, die zum gesuchten Fahrradfahrer führen, bitte an die Polizei in Kamen: 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
