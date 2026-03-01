Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf dem Parkplatz der Firma Tedox

Holzwickede (ots)

Am Samstagnachmittag in der Zeit von 12:50- 14:27 Uhr wurde ein abgeparkter schwarzer Skoda auf dem Parkplatz der Firma Tedox in Holzwickede durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug an der Fahrertür beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich von der Unfallörtlichket ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Wer Hinweise auf den Flüchtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Unna unter der Telefonnummer: 02303/921-3120 oder per E Mail an Poststelle.Unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell