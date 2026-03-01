PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf dem Parkplatz der Firma Tedox

Holzwickede (ots)

Am Samstagnachmittag in der Zeit von 12:50- 14:27 Uhr wurde ein abgeparkter schwarzer Skoda auf dem Parkplatz der Firma Tedox in Holzwickede durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug an der Fahrertür beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich von der Unfallörtlichket ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Wer Hinweise auf den Flüchtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Unna unter der Telefonnummer: 02303/921-3120 oder per E Mail an Poststelle.Unna@polizei.nrw.de

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

