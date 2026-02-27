Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Polizei entdeckt Cannabisplantage in Lagerhalle

Bergkamen (ots)

Am Donnerstag (27.02.2026) führten polizeiliche Durchsuchungsmaßnahmen zur Auffindung einer umfangreichen Cannabisplantage in Bergkamen.

Zwischen 08:20 Uhr und 16:00 Uhr durchsuchten Beamte der Kreispolizeibehörde Unna eine Lagerhalle in der Straße In der Schlenke.

In diesem Zusammenhang konnten insgesamt 2380 Pflanzen festgestellt werden. Diese wurden in der Halle durch eine professionell automatisierte Bewässerungs- und Belüftungstechnik versorgt. Die aufgefundenen Pflanzen wurden sichergestellt.

Im Zuge der Ermittlungen wurde ein 69-jähriger Deutscher aus Bergkamen festgenommen. Der Bergkamener wurde am Donnerstagabend nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen wegen bandenmäßigem Handeltreiben, Anbau oder bandenmäßiger Herstellung mit Betäubungsmitteln dauern an.

