Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Polizei entdeckt Cannabisplantage in Lagerhalle

POL-UN: Bergkamen - Polizei entdeckt Cannabisplantage in Lagerhalle
Bergkamen (ots)

Am Donnerstag (27.02.2026) führten polizeiliche Durchsuchungsmaßnahmen zur Auffindung einer umfangreichen Cannabisplantage in Bergkamen.

Zwischen 08:20 Uhr und 16:00 Uhr durchsuchten Beamte der Kreispolizeibehörde Unna eine Lagerhalle in der Straße In der Schlenke.

In diesem Zusammenhang konnten insgesamt 2380 Pflanzen festgestellt werden. Diese wurden in der Halle durch eine professionell automatisierte Bewässerungs- und Belüftungstechnik versorgt. Die aufgefundenen Pflanzen wurden sichergestellt.

Im Zuge der Ermittlungen wurde ein 69-jähriger Deutscher aus Bergkamen festgenommen. Der Bergkamener wurde am Donnerstagabend nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen wegen bandenmäßigem Handeltreiben, Anbau oder bandenmäßiger Herstellung mit Betäubungsmitteln dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus Josefus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

