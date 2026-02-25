POL-UN: Korrektur: Bönen/Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartenbetrug
Bönen (ots)
Bei dem Tatzeitraum hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Der Tatzeitraum ist der 14.04.2025 bis 15.04.2025.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell